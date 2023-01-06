Власти Северодонецка готовятся к деоккупации города

Власти Северодонецка разрабатывают план восстановления города, а также накапливают материальные резервы для его воплощения. Об этом сообщил мэр Северодонецка Александр Стрюк.



Он отметил, что уже формируются аварийные бригады, которые понядобятся после деоккупации города.



По словам Стрюка, большинство местного населения продолжает страдать от отсутствия коммунальных услуг в Северодонецке, а выдаваемые оккупантами паспорта РФ имеют ограничения как на границе с Россией, так и на территории этой страны.



Также Стрюк рассказал поступают положительные новости от ВСУ с Кременского направления.

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