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Влада Сєвєродонецька готується до деокупації міста

06 січня 2023, 10:30

Влада Сєвєродонецька готується до деокупації міста

Влада Сєвєродонецька розробляє план відновлення міста, а також накопичує матеріальні резерви для його втілення. Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

Він зазначив, що вже формуються аварійні бригади, які знадобляться після деокупації міста.

За словами Стрюка, більшість місцевого населення продовжує страждати від відсутності комунальних послуг у Сєвєродонецьку, а паспорти РФ, що видаються окупантами, мають обмеження як на кордоні з Росією, так і на території цієї країни.

Також Стрюк розповів, що надходять позитивні новини від ЗСУ з Кремінського напрямку.

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