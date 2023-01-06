На ж/д вокзалах Украины появятся бесплатные станции зарядки гаджетов. Фото: «Укрзализница»

На украинских железнодорожных вокзалах можно будет бесплатно зарядить гаджеты в специальных станциях. Об этом сообщили в «Укрзализнице».

Отмечается, что в распоряжении компании уже 100 таких станций, полученных от казахских предпринимателей. Установят устройства планируется на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком, а первые пункты зарядки уже оборудовали в «киевской Крепости несокрушимости».



В «Укрзализнице» сообщили, что одна такая станция сможет зарядить одновременно до 33 устройств.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с существенным похолоданием и возможным очередным ракетным ударам по энергетике украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений.