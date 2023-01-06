Шмыгаль призвал украинцев быть готовыми к аварийным отключениям света

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в связи с существенным похолоданием и возможным очередным ракетным ударам по энергетике украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений. Об этом он сказал во время заседания правительства.



«Россия продолжает наносить удары по нашей энергетике. В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и на юге», - напомнил он.



По словам премьера, теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако уже 5 января потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.



«С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится», - заявил он.



Кроме этого, по словам Шмыгаля, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре.