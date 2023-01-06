На залізничних вокзалах України з'являться безкоштовні станції зарядки гаджетів

На залізничних вокзалах України з'являться безкоштовні станції заряджання гаджетів. Фото: «Укрзалізниця»

На українських залізничних вокзалах можна буде безкоштовно зарядити гаджети у спеціальних станціях. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що у розпорядженні компанії вже 100 таких станцій, отриманих від казахських підприємців. Встановити пристрої планується на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком, а перші пункти зарядки вже обладнали у «київській Фортеці незламності».



В «Укрзалізниці» повідомили, що одна така станція зможе зарядити одночасно до 33 пристроя.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у зв'язку із суттєвим похолоданням та можливим черговим ракетним ударом по енергетиці українці мають бути готові до відновлення аварійних відключень.