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РФ использует разведывательные беспилотники для сброса осколочных боеприпасов — Павлюк

06 января 2023, 16:57

РФ использует разведывательные беспилотники для сброса осколочных боеприпасов — Павлюк

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк не исключает, что россияне могут использовать свои разведывательные беспилотники для поражения гражданских объектов на территории Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что недавно на одном из направлений Силам обороны Украины удалось приземлить российский Орлан-10 с двумя подвесами кассет к ВОГ.

«Соответственно, враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты», - отметил Павлюк.

По его словам, Силы обороны контролируют эту ситуацию и принимают необходимые меры для максимальной защиты от враждебных БПЛА.

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