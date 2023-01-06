РФ использует разведывательные беспилотники для сброса осколочных боеприпасов — Павлюк

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк не исключает, что россияне могут использовать свои разведывательные беспилотники для поражения гражданских объектов на территории Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



Он рассказал, что недавно на одном из направлений Силам обороны Украины удалось приземлить российский Орлан-10 с двумя подвесами кассет к ВОГ.



«Соответственно, враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты», - отметил Павлюк.



По его словам, Силы обороны контролируют эту ситуацию и принимают необходимые меры для максимальной защиты от враждебных БПЛА.