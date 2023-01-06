РФ використовує розвідувальні безпілотники для скидання уламкових боєприпасів - Павлюк

Командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк не виключає, що росіяни можуть використати свої розвідувальні безпілотники для ураження цивільних об'єктів на території України. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



Він розповів, що нещодавно на одному із напрямків Силам оборони України вдалося приземлити російський Орлан-10 із двома підвісами касет до ВОГ.



«Відповідно, ворог намагається використати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скидання уламкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об’єкти», - зазначив Павлюк.



За його словами, Сили оборони контролюють цю ситуацію та вживають необхідних заходів для максимального захисту від ворожих БПЛА.