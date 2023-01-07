«ДНР»: В жилмассиве Строителей в Горловке ранена женщина

В оккупированной Горловке

В оккупированной Горловке в результате обстрела ранена женщина. Об этом сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Иван Приходько.



По его словам, мирная жительница ранена в жилмассиве Строителей, по улице Ленина.

Как уточнили в так называемом «СЦКК ДНР», пострадавшая — 1927 года рождения. Об иных пострадавших в результате обстрела за минувшие сутки «ДНР» не сообщает.



Последствия обстрелов показали в Telegram.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли двое и ранены семеро мирных жителей.



Смотрите также:



