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«ДНР»: В жилмассиве Строителей в Горловке ранена женщина

07 января 2023, 08:46

«ДНР»: В жилмассиве Строителей в Горловке ранена женщина

В оккупированной Горловке В оккупированной Горловке

В оккупированной Горловке в результате обстрела ранена женщина. Об этом сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Иван Приходько.

По его словам, мирная жительница ранена в жилмассиве Строителей, по улице Ленина.

Как уточнили в так называемом «СЦКК ДНР», пострадавшая — 1927 года рождения. Об иных пострадавших в результате обстрела за минувшие сутки «ДНР» не сообщает.

Последствия обстрелов показали в Telegram.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли двое и ранены семеро мирных жителей.

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