«ДНР»: У житловому масиві Будівельників у Горлівці поранено жінку

В окупованій Горлівці

В окупованій Горлівці через обстріл поранено жінку. Про це повідомив «мер» міста при угрупованні «ДНР» Іван Приходько.



За його словами, мирна мешканка поранена в житловому масиві Будівельників, по вулиці Леніна.

Як уточнили в так званому «СЦКК ДНР», постраждала — 1927 року народження. Про інших постраждалих через обстріли за минулу добу «ДНР» не повідомляє.



Наслідки обстрілів показали в Telegram.





На підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє та поранено семеро мирних жителів.



Дивіться також:



