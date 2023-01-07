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«ДНР»: У житловому масиві Будівельників у Горлівці поранено жінку

07 січня 2023, 08:46

«ДНР»: У житловому масиві Будівельників у Горлівці поранено жінку

В окупованій Горлівці В окупованій Горлівці

В окупованій Горлівці через обстріл поранено жінку. Про це повідомив «мер» міста при угрупованні «ДНР» Іван Приходько.

За його словами, мирна мешканка поранена в житловому масиві Будівельників, по вулиці Леніна.

Як уточнили в так званому «СЦКК ДНР», постраждала — 1927 року народження. Про інших постраждалих через обстріли за минулу добу «ДНР» не повідомляє.

Наслідки обстрілів показали в Telegram.



На підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє та поранено семеро мирних жителів.

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