Верещук заявила, что переселенцам нужно активнее устраиваться на работу

Внутренне перемещенным лицам необходимо трудоустраиваться на новом месте, не полагаться только на помощь и не ждать возвращения на старое место работы. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Верещук подчеркнула, что трудоустройство ВПЛ — это не только доход, но и личное развитие. По ее словам, среди переселенцев немало активных граждан, которые после переезда не стали рассчитывать только на помощь от государства, а устроились на работу. Многие из них, по мнению министра, готовы остаться в тех громадах, куда переехали.



«Для трудоустройства ВПЛ нужна инициатива двух сторон — тех, кому нужна работа, и тех, кто ее предоставляет. Поэтому я апеллирую к обеим сторонам. Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь», — резюмировала чиновница.