Верещук заявила, що переселенцям потрібно активніше влаштовуватися на роботу

Внутрішньо переміщеним особам необхідно працевлаштовуватися на новому місці, не покладатися тільки на допомогу й не чекати повернення на старе місце роботи. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Верещук наголосила, що працевлаштування ВПО — це не тільки дохід, а й особистий розвиток. За її словами, серед переселенців чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати тільки на допомогу від держави, а влаштувалися на роботу. Багато з них, на думку міністерки, готові залишитися в тих громадах, куди переїхали.



«Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін — тих, кому потрібна робота, й тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох сторін. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям і активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватися та покращувати своє життя», — резюмувала чиновниця.