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В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев

05 января 2023, 14:32

В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев

В Украине учтены почти 4,9 миллионов внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Из общего количества переселенцев более 3,5 миллиона человек переместились после 24 февраля 2022 года.

«Более 1,8 миллионов граждан получили помощь на проживание ВПЛ. В целом в 2022 году госбюджетом было предусмотрено более 57 миллиардов гривен для осуществления таких выплат», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в минувшем году были введены услуги для ВПЛ в приложении «Дія»:

  • регистрация ВПЛ онлайн;
  • изменение адреса регистрации ВПЛ;
  • снятие с учета ВПЛ.

«Более 1,4 миллиона человек воспользовались цифровым сервисом по подаче заявления на пособие на проживание ВПЛ», — уточнили в Минсоцполитики.

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