Краматорськ і Костянтинівка зазнали ракетних ударів

Російські війська вночі здійснили 7 ракетних ударів по Краматорську та 2 по Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу та промислового об'єкту, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар припав на промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих під час обстрілу немає.



Крім того, Курахове та смт Курахівка опинилися під російським вогнем кількома годинами раніше. Там пошкоджено приватні будинки та мережі, які забезпечують теплом Курахівську громаду.



Глава адміністрації зазначив, що російські війська не припиняють тероризувати цивільне населення, завдаючи ударів по важливих об'єктах інфраструктури.



«Роблять це щодня та цілеспрямовано. Злочини росіян на українській землі докладно фіксуємо. Відповідь триматимуть усі, причетні до злочинів», — заявив він.