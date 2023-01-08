Подача электроэнергии потребителям ограничена из-за морозов — «Укрэнерго»

НЭК «Укрэнерго» ввело лимиты потребления энергии в областях Украины в дневное время из-за морозной погоды. Об этом сообщила пресс-служба компании.



«Устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплым минувшим воскресеньем. Для обеспечения баланса производство-потребление областям доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00», — сказано в сообщении.



Ночью ограничения по состоянию на 8 января не применяются.



«Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления», — призвали в компании.



Отмечается, что «Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.