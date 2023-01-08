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Подача електроенергії споживачам обмежена через морози — «Укренерго»

08 січня 2023, 11:37

Подача електроенергії споживачам обмежена через морози — «Укренерго»

НЕК «Укренерго» запровадило ліміти споживання енергії в областях України вдень через морозну погоду. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і її дефіциту в енергосистемі, порівняно з теплішою минулою неділею. Для забезпечення балансу виробництво-споживання областям доведено ліміти споживання, що діють з 09.00 до 24.00», - сказано в повідомленні.

Вночі обмеження на 8 січня не застосовуються.

«Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтесь енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та знизити необхідність обмеження споживання», — закликали в компанії.

Зазначається, що «Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти для забезпечення харчування споживачів та підвищення його надійності.

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