Подача електроенергії споживачам обмежена через морози — «Укренерго»

НЕК «Укренерго» запровадило ліміти споживання енергії в областях України вдень через морозну погоду. Про це повідомила прес-служба компанії.



«Стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і її дефіциту в енергосистемі, порівняно з теплішою минулою неділею. Для забезпечення балансу виробництво-споживання областям доведено ліміти споживання, що діють з 09.00 до 24.00», - сказано в повідомленні.



Вночі обмеження на 8 січня не застосовуються.



«Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтесь енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та знизити необхідність обмеження споживання», — закликали в компанії.



Зазначається, що «Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти для забезпечення харчування споживачів та підвищення його надійності.