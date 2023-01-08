50 украинских военных освобождены из плена

Обмен пленными в формате «50 на 50» состоялся между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram.



Он рассказал, что 33 офицера и 17 рядовых и сержантов вернулись в Украину из российского плена.



«Это ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также из ССО… Возвращаем людей, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевской, Черниговской, Херсонской и других регионов, где шли бои», — отметил Ермак.



«Это не последний обмен. Наша задача — вернуть всех наших людей и мы ее выполним», — заявил глава ОП.