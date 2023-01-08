Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

50 українських військових звільнено з полону

08 січня 2023, 16:33

50 українських військових звільнено з полону

Обмін полоненими у форматі «50 на 50» відбувся між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Він розповів, що 33 офіцери та 17 рядових та сержантів повернулися в Україну з російського полону.

«Це хлопці з ЗСУ, ТРО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО… Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також захисників Маріуполя, хлопців із Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київської, Чернігівській, Херсонській та інших регіонів, де точилися бої», — зазначив Єрмак.

«Це не останній обмін. Наше завдання — повернути всіх наших людей і ми його виконаємо», — заявив голова ВП.

Ще за темою

Місця
Росія Україна
Події
Війна Полонені обмін полененими

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:00
«ДНР»: Старобешівська та Зуївська ТЕС зазнали ударів. Є загиблі
15:51
У Донецьку після обстрілу сталася сильна пожежа зі звуками детонації
23:00
Головні події в окупації 7 січня
19:57
«ЛНР» заявила про вибух і пожежу на магістральному газопроводі
18:49
Біля окупованого Щастя партизани підірвали залізничну колію
16:22
Жителям окупації по ТБ показали різдвяне звернення Зеленського
12:19
Окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому — ЦНС
10:27
«ДНР»: Кирієнко побував у Єнакієвому та Макіївці, його супроводжував Пушилін
09:17
Окупанти заявили, що збили безпілотник над Севастополем
08:46
«ДНР»: У житловому масиві Будівельників у Горлівці поранено жінку
23:55
Головні події в окупації 6 січня
18:47
Росія розмістила у Криму носії ядерної зброї: що відомо ►
12:59
У Маріуполі окупанти встановили погруддя Леніна у Міському саду
11:54
В уряді закликали не відвідувати храми на ТОТ через можливі теракти РФ
10:33
У РФ пообіцяли відновити автодорожню частину Кримського мосту в березні
Всі новини
19:00
«ДНР»: Старобешівська та Зуївська ТЕС зазнали ударів. Є загиблі
17:49
У Міноборони РФ назвали удари по Краматорському «відплатою за Макіївку». В ЗСУ спростували
16:33
50 українських військових звільнено з полону
16:13
ЗСУ збили російський гелікоптер на східному напрямку
15:51
У Донецьку після обстрілу сталася сильна пожежа зі звуками детонації
14:46
«Зараз дуже важко у Соледарі». У Міноборони розповіли про ситуацію у місті
14:11
Російські війська завдали 15 ударів по містах Донецької області — Нацполіція
13:22
ЗСУ завдали удару у Рубіжному по гуртожитку з російськими військовими
12:00
Навчальні заклади та будинки постраждали у Краматорську після ракетної атаки
11:37
Подача електроенергії споживачам обмежена через морози — «Укренерго»
10:25
Окупанти побоюються наступу ЗСУ у двох областях — британська розвідка
09:45
Окупанти в Антрациті вивезли з пологового будинку вагітних — ОВА
09:22
Цивільні постраждали від обстрілів на окупованій території Донецької області
08:53
Окупанти завдали ударів попри оголошений ними «режим припинення вогню» — Генштаб ЗСУ
08:14
Житель Бахмута загинув під обстрілом
Всі новини
ВІДЕО
Пожежа у Донецьку. Скріншот У Донецьку після обстрілу сталася сильна пожежа зі звуками детонації
08 січня, 15:51
Новий пакет військової допомоги: Що США передадуть Україні ► Новий пакет військової допомоги: Що США передадуть Україні ►
07 січня, 21:38
Лутугине. Фото: «Луганськгаз» «ЛНР» заявила про вибух і пожежу на магістральному газопроводі
07 січня, 19:57

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама