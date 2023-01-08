50 українських військових звільнено з полону

Обмін полоненими у форматі «50 на 50» відбувся між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram.



Він розповів, що 33 офіцери та 17 рядових та сержантів повернулися в Україну з російського полону.



«Це хлопці з ЗСУ, ТРО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО… Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також захисників Маріуполя, хлопців із Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київської, Чернігівській, Херсонській та інших регіонів, де точилися бої», — зазначив Єрмак.



«Це не останній обмін. Наше завдання — повернути всіх наших людей і ми його виконаємо», — заявив голова ВП.