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Ситуация на линии границы с Беларусью остается полностью контролируемой — ГПСУ

09 января 2023, 15:48

Ситуация на линии границы с Беларусью остается полностью контролируемой — ГПСУ

Ситуация на линии границы с Беларусью остается полностью контролируемой, но достаточно напряженной, РФ и Беларусь совместными учениями постоянно обостряют ситуацию на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Что касается нагнетания ситуации, то так: и РФ, и Беларусь даже своими совместными учениями постоянно обостряют ситуацию на этом направлении. К тому же мы видим, что Беларусь активно с ее инфраструктурой используется как площадка для этих совместных учений. Они уже продолжаются долго. Пока они анонсировали обучение авиации, до этого анонсировались только обучение сухопутных подразделений», - сказал он.

Прямо у границы, по его словам, не фиксируется перемещение техники, полеты авиации или другие провокации, но такими маневрами как, в том числе новостями о наращивании так называемой региональной группировки войск союзной страны, они постоянно нагнетают ситуацию. Демченко отметил, что Украина вынуждена держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попытки вторжения на территорию Украины дать отпор оккупантам. Задействованые в этом силы, как сообщают в ГПСУ, ВСУ не может использовать на более важных направлениях, где ведутся полноценные боевые действия.

«Украина никогда не исключала, что по направлению Беларуси может возобновиться вторжение российских подразделений, мы также видим, что РФ активно давит на Беларусь», - добавил Демченко.

Ранее представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил, что в Беларуси находятся около 15 тысяч российских военных, и напомнил, что в феврале 2022 года с севера в Украину вторглись порядка 45 тысяч оккупантов, которые не смогли взять Киев, хотя в тот момент Украина была недостаточно подготовлена. Представитель ГУР отметил, что теперь северные оборонительные позиции страны достаточно сильны.

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