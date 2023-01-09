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Ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою — ДПСУ

09 січня 2023, 15:48

Ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою — ДПСУ

Ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою, але досить напруженою, РФ та Білорусь спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямі. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Щодо нагнітання ситуації, то так: і РФ, і Білорусь навіть своїми спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку. До того ж, ми бачимо, що Білорусь активно з її інфраструктурою використовується як майданчик для цих спільних навчань. Вони вже тривають довго. Наразі вони анонсували навчання авіації, до цього анонсувалися лише навчання сухопутних підрозділів», — сказав він.

Прямо біля кордону, за його словами, не фіксується переміщення техніки, польоти авіації чи інші провокації, але такими маневрами як і, зокрема новинами про нарощування так званого регіонального угруповання військ союзної країни, вони постійно нагнітають ситуацію. Демченко зазначив, що Україна змушена тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби вторгнення на територію України дати відсіч окупантам. Задіяні в цьому сили, як повідомляють у ДПСУ, ЗСУ не може використати на важливіших напрямках, де ведуться повноцінні бойові дії.

«Україна ніколи не відкидала, що з напрямку Білорусі може відновитися вторгнення російських підрозділів, ми також бачимо, що РФ активно тисне на Білорусь», — додав Демченко.

Раніше представник Головного управління розвідки України Вадим Скибіцький повідомив, що у Білорусі перебувають близько 15 тисяч російських військових, і нагадав, що в лютому 2022 року з півночі в Україну вторглися близько 45 тисяч окупантів, які не змогли взяти Київ, хоча на той момент Україна була недостатньо підготовлена. Представник ГУР зазначив, що тепер північні оборонні позиції країни є досить сильними.

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