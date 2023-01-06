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ГУР: РФ готовит новое наступление на востоке и юге Украины

06 января 2023, 21:53

ГУР: РФ готовит новое наступление на востоке и юге Украины

Российские войска готовятся к возможному наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в комментарии Guardian.

По его словам, наступление может быть в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской области. В Херсонской области и Крыму армия России будет обороняться.

Скибицкий уточнил, что в Беларуси находятся около 15 тысяч российских военных, и напомнил, что в феврале 2022 года с севера в Украину вторглись порядка 45 тысяч оккупантов, которые не смогли взять Киев, хотя в тот момент Украина была недостаточно подготовлена.

Представитель ГУР отметил, что теперь северные оборонительные позиции страны достаточно сильны, а Вооруженные силы Украины готовы к возможному вторжению россиян. Тем не менее Скибицкий добавил, что ситуация может измениться, если Беларусь вступит в войну, которую Россия развязала против Украины.

Весной Украина планирует серьезное наступление, боевые действия в марте будут «самыми жаркими». Об этом в интервью ABC News сообщил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что фиксируют активизацию движения сопротивления в РФ.

В планах Украины наносить удары по позициям российских захватчиков на всей оккупированной территории страны. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

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