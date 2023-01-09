В морг Мелитополя привезли фуру ликвидированных оккупантов — мэр Федоров

Сегодня в морг оккупированного Мелитополя привезли полную фуру ликвидированных российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Он отметил, что «кое-где разорванные тела разгрузили насыпью, заняв весь морг».

Также Федоров рассказал, что мелитопольские больницы переполнены ранеными оккупантами, которых завезли из Васильевки и других населенных пунктов, расположенных к северу от Мелитополя.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что позиции Сил обороны Украины были усилены на Бахмутском направлении.