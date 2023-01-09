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До моргу Мелітополя привезли фуру ліквідованих окупантів — мер Федоров

09 січня 2023, 16:41

До моргу Мелітополя привезли фуру ліквідованих окупантів — мер Федоров

Сьогодні до моргу окупованого Мелітополя привезли повну фуру ліквідованих російських окупантів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Він зазначив, що «подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг».

Федоров також розповів, що мелітопольські лікарні переповнені пораненими окупантами, яких завезли з Василівки та інших населених пунктів, розташованих на північ від Мелітополя.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що позиції Сил оборони України були посилені на Бахмутському напрямку.

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