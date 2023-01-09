Кремль ответил на сообщения о помиловании заключенных за участие в «спецоперации»

Помилование в России осуществляется только указом президента Путина в соответствии с законом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, что первая группа заключенных, участвовавших в «спецоперации» на Украине, получила помилование, пишет российский «Интерфакс».



Процедура помилования начинается в местах лишения свободы, потом продолжается на региональном и федеральном уровнях, после чего заканчивается указом президента, напомнил Песков.



На уточняющий вопрос журналистов, может ли Песков подтвердить случаи, о которых говорит Пригожин, пресс-секретарь президента ответил: «Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом». Подписывал ли Путин соответствующие указы, он не уточнил.



О помиловании заключенных, которые отработали полугодовой контракт, Пригожин заявил 5 января. Отмечается, что в этой первой группе было два десятка заключенных.