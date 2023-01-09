Кремль відповів на повідомлення про помилування ув'язнених за участь у «спецоперації»

Помилування в Росії здійснюється лише указом президента Путіна відповідно до закону, заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков. Так він прокоментував слова засновника «ЧВК Вагнера» Євгена Пригожина, що перша група ув'язнених, які брали участь у «спецоперації» в Україні, отримала помилування, пише російський «Інтерфакс».



Процедура помилування починається у місцях позбавлення волі, потім продовжується на регіональному та федеральному рівнях, після чого закінчується указом президента, нагадав Пєсков.



На запитання журналістів, чи може Пєсков підтвердити випадки, про які говорить Пригожин, прес-секретар президента відповів: «Я можу сказати, що помилування здійснюється у суворій відповідності до закону».



Чи Путін підписував відповідні укази, він не уточнив.



Про помилування ув'язнених, котрі відпрацювали піврічний контракт, Пригожин заявив 5 січня. Зазначається, що у цій першій групі було два десятки ув'язнених.