Могла взорваться в любой момент: из тела украинского военного врачи достали гранату

Украинские врачи удалили неразорвавшуюся гранату ВОГ из тела военного. Операция проходила под наблюдением саперов. Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook рассказала подробности уникальной операции.



«Не каждое ранение в области сердца смертельно! Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ из тела военнослужащего. Она была удалена в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медицинского персонала. Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ — Андреем Вербой, без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент», — написала Маляр.

Она не утонила, когда была проведена операция. Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию и восстанавливается.