Могла вибухнути будь-якої миті: з тіла українського військового лікарі дістали гранату

Українські лікарі видалили гранату ВОГ, що не розірвалася, з тіла військового. Операція проходила під наглядом саперів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook розповіла подробиці унікальної операції.



«Не кожне поранення в серці смертельне! Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, що не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Вона була видалена у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Операція проводилася одним із найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою, без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати будь-якої миті», — написала Маляр.

Вона не утонила, коли було проведено операцію. Наразі військовослужбовець проходить реабілітацію та відновлюється.