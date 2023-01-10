В Горловке оккупанты незаконно мобилизовали 30 местных жителей – Генштаб

Российские оккупанты продолжают незаконно мобилизовывать жителей временно оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВСУ.



«В Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них – с инвалидностью. После двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск», – говорится в сообщении.



Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия планирует с 5 января 2023 года провести новую волну мобилизации. По его словам, у россиян есть огромные проблемы как с комплектованием уже существующих подразделений из-за высоких потерь в боевых действиях, так и при формировании новых подразделений.