Російські окупанти продовжують незаконно мобілізувати мешканців тимчасово окупованих територій України. Про це йдеться у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ.



«У Горлівці Донецької області 6 січня цього року в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них – з інвалідністю. Після двох днів так званої підготовки на полігоні «Східний» їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.



Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія планує з 5 січня 2023 провести нову хвилю мобілізації. За його словами, росіяни мають величезні проблеми як з комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і при формуванні нових підрозділів.