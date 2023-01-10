На Херсонщине обследуют поврежденное жилье: Куда обращаться за помощью

На освобожденной от оккупантов территории Херсонской области работает комиссия по обследованию поврежденного и разрушенного имущества. Об этом сообщает Минреинтеграции.



Комиссия осуществляет осмотр и обследование поврежденных и разрушенных объектов. По результатам составляются соответствующие акты, согласно которым владельцы поврежденного жилья могут получить строительные материалы для временного ремонта.



Жителям, которые не могут самостоятельно отремонтировать жилье, будут помогать работники коммунального предприятия «Херсонтеплоэнерго». В ближайшее время к работам также присоединятся ремонтные бригады КП «Парки Херсона».



В ведомстве отметили, что владельцы поврежденного жилья могут обратиться за помощью на горячие линии в Херсоне:

Днепровский район: 099-253-54-91;

Корабельный район: 050-533-72-91;

Суворовский: 066-447-92-36.