Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Херсонщині обстежують пошкоджене житло: Куди звертатися по допомогу

10 січня 2023, 16:59

На Херсонщині обстежують пошкоджене житло: Куди звертатися по допомогу

На звільненій від окупантів території Херсонської області працює комісія з обстеження пошкодженого та зруйнованого майна. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Комісія здійснює огляд та обстеження пошкоджених і зруйнованих об'єктів. За результатами складаються відповідні акти, згідно з якими власники пошкодженого житла можуть отримати будівельні матеріали для тимчасового ремонту.

Мешканцям, які не можуть самостійно відремонтувати житло, допомагатимуть працівники комунального підприємства «Херсонтеплоенерго». Найближчим часом до робіт також долучаться ремонтні бригади КП «Парки Херсона».

У відомстві зазначили, що власники пошкодженого житла можуть звернутися по допомогу на гарячі лінії в Херсоні:

  • Дніпровський район: 099-253-54-91;
  • Корабельний район: 050-533-72-91;
  • Суворовський: 066-447-92-36.

Ще за темою

Інше
Війна деокупація Житло Відновлення
Місця
Херсонська область

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:31
Війська РФ мають намір обстріляти лікарню на окупованій частині Луганщини — ЦНС
14:47
«ДНР»: Внаслідок обстрілів у Донецьку та Володимирівці загинула одна людина, більше 10 поранено
13:29
У Куйбишевському районі окупованого Донецька обстріляли автобус
12:21
Радник мера: У Маріуполі загарбники розпочали примусову паспортизацію
12:10
У Горлівці окупанти незаконно мобілізували 30 місцевих жителів — Генштаб
11:39
В окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян
00:33
Число поранених через обстріл у Донецьку зросло до трьох
20:57
Двох «директорок» шкіл у Луганській області підозрюють у колабораціонізмі
16:41
До моргу Мелітополя привезли фуру ліквідованих окупантів — мер Федоров
15:03
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька загинула жінка
11:48
«ДНР»розповіла про жертви обстрілів за стуки
23:00
Головні події в окупації 8 січня
19:00
«ДНР»: Старобешівська та Зуївська ТЕС зазнали ударів. Є загиблі
15:51
У Донецьку після обстрілу сталася сильна пожежа зі звуками детонації
23:00
Головні події в окупації 7 січня
Всі новини
17:58
У Мінреінтеграції розповіли подробиці евакуації з небезпечних районів
17:27
П'ятеро росіян, які втекли від мобілізації, живуть в аеропорту Сеула
17:19
СБУ розслідують понад 1,5 тисячі проваджень за фактами держзради
16:59
На Херсонщині обстежують пошкоджене житло: Куди звертатися по допомогу
16:35
Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом
16:31
Війська РФ мають намір обстріляти лікарню на окупованій частині Луганщини — ЦНС
16:17
Російський снаряд розірвався під вікнами п'ятиповерхівки у Херсоні
15:50
Під Кремінною буде підключатися важка техніка — Гайдай
15:34
ЗСУ працюють на максимальне виснаження військ РФ у районі Соледара
15:22
У Костянтинівці впав уламок ракети
14:47
«ДНР»: Внаслідок обстрілів у Донецьку та Володимирівці загинула одна людина, більше 10 поранено
14:35
Миколаївські морпіхи знищили тиловий пункт окупантів у Донецькій області
14:28
Мін’юст подав позов для конфіскації активів російського олігарха Дерипаски
13:36
По Соледару та околицях за день було нанесено 86 ударів
13:29
У Куйбишевському районі окупованого Донецька обстріляли автобус
Всі новини
ВІДЕО
По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ► По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ►
10 січня, 11:52
Краматорськ знову обстріляли: двоє людей загинули в машині Краматорськ знову обстріляли: двоє людей загинули в машині
09 січня, 22:39
Наслідки ракетного удару по Краматорську. Фото: Новини Донбасу У Міноборони РФ назвали удари по Краматорському «відплатою за Макіївку». В ЗСУ спростували
08 січня, 17:49

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама