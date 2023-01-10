На Херсонщині обстежують пошкоджене житло: Куди звертатися по допомогу

На звільненій від окупантів території Херсонської області працює комісія з обстеження пошкодженого та зруйнованого майна. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



Комісія здійснює огляд та обстеження пошкоджених і зруйнованих об'єктів. За результатами складаються відповідні акти, згідно з якими власники пошкодженого житла можуть отримати будівельні матеріали для тимчасового ремонту.



Мешканцям, які не можуть самостійно відремонтувати житло, допомагатимуть працівники комунального підприємства «Херсонтеплоенерго». Найближчим часом до робіт також долучаться ремонтні бригади КП «Парки Херсона».



У відомстві зазначили, що власники пошкодженого житла можуть звернутися по допомогу на гарячі лінії в Херсоні:

Дніпровський район: 099-253-54-91;

Корабельний район: 050-533-72-91;

Суворовський: 066-447-92-36.