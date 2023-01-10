Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача

Президент Володимир Зеленський припинив громадянство нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.



«На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, й відповідно до Конституції нашої країни я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича та Медведчука Віктора Володимировича», — сказав президент.



Він наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, «а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними».





21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців з-поміж захисників Маріуполя, зокрема з командирами «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ і «Л-ДНР». Відомо, що Медведчука обміняли на 200 українських військових, а п'ятьох командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ і «Л-ДНР».



Дивіться також:





