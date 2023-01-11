«ДНР» заявила об одной жертве обстрелов и 12 раненых

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донетчины за прошедшие сутки погиб один мужчина — в Кировском районе Донецка. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Вчера ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе ребенок 2012 года рождения, в Кировском и Ленинском районах Донецка, Снежном и Владимировке. Сегодня утром в Кировском районе Донецка ранен парень 2004 г.р.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель — в Бахмуте. Еще один гражданский ранен — в Нетайлово.



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