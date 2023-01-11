«ДНР» заявила про одну жертву обстрілів і 12 поранених

На підконтрольній угрупованню «ДНР» частині Донеччини минулої доби загинув один чоловік — у Кіровському районі Донецька. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



Вчора поранення різного ступеня тяжкості дістали 11 цивільних осіб, зокрема дитина 2012 року народження, у Кіровському та Ленінському районах Донецька, Сніжному та Володимирівці. Сьогодні вранці в Кіровському районі Донецька поранено хлопця 2004 р.н.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Бахмуті. Ще один цивільний поранений — у Нетайловому.



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