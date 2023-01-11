Разрушенное ударом училище в Макеевке показали с дрона

Разрушенное ударом училище в оккупированной Макеевке, где базировались российские военные, показали с дрона. Об этом сообщают «Донбасс. Реалии».



Среди мусора и обломков можно увидеть личные вещи военных. Списки погибших в Макеевке не будут опубликованы, заявил военный комиссар Самары.

Ракетный удар по Макеевке Донецкой области был нанесен Вооруженными силами Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Минобороны России заявило о 89 погибших. Украинская сторона оценила количество погибших в 400, сообщив также о 300 раненых. Очевидцы говорят о «сотнях» погибших и пострадавших.



3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани прошли траурные митинги. Как сообщает издание «Важные истории», жены мобилизованных рассказали, что им не предоставляют данные, кто из их мужчин жив, а кто погиб, и где сейчас выжившие. Связи почти ни с кем из них нет, военкоматы чаще всего отказывают родственникам в информации.



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