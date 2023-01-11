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Зруйноване ударом училище в Макіївці показали з дрона

11 січня 2023, 10:56

Зруйноване ударом училище в Макіївці показали з дрона

Зруйноване ударом училище в окупованій Макіївці, де базувалися російські військові, показали з дрона. Про це повідомляють «Донбас. Реалії».

Серед сміття та уламків можна побачити особисті речі військових.  Списки загиблих у Макіївці не будуть опубліковані, заявив військовий комісар Самари.

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Ракетного удару по Макіївці Донецької області було завдано Збройними силами України в ніч із 31 грудня на 1 січня. Міноборони Росії заявило про 89 загиблих. Українська сторона оцінила кількість загиблих у 400, повідомивши також про 300 поранених. Очевидці говорять про «сотні» загиблих і постраждалих.

3 січня в Самарі, Тольятті, Новокуйбишевську та Сизрані відбулися жалобні мітинги. Як повідомляє видання «Важные истории», дружини мобілізованих розповіли, що їм не надають даних, хто з їхніх чоловіків живий, а хто загинув, і де зараз ті, хто вижив. Зв'язку майже ні з ким із них немає, військкомати найчастіше відмовляють родичам в інформації.

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