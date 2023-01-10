В России отказались публиковать списки военных, погибших в Макеевке

Военный комиссар Самарской области России Алексей Вдовин отказался публиковать списки российских военных, погибших 1 января в результате ракетного удара в Макеевке. Об этом пишет проект Sota.



По его словам, списки погибших - конфиденциальная информация, которая может быть предоставлена только членам семей. Он также сказал, что «относительно некоторых военнослужащих» военкоматы сами известят родных.



Ранее родственники мобилизованных жаловались, что у них нет информации о том, живы ли их близкие. Петицию в интернете с требованием обнародовать списки погибших и живых подписали почти 50 тысяч человек.



Ракетный удар по городу Макеевка Донецкой области был нанесен Вооруженными силами Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Минобороны России заявило о 89 погибших. Украинская сторона оценила количество погибших в 400, сообщив также о 300 раненых. Очевидцы говорят о «сотнях» погибших и пострадавших.



3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани прошли траурные митинги. Как сообщает издание «Важные истории», жены мобилизованных рассказали, что им не предоставляют данные, кто из их мужчин жив, а кто погиб, и где сейчас выжившие. Связи почти ни с кем из них нет, военкоматы чаще всего отказывают родственникам в информации.