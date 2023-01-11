«ЛНР»: В Сватово два младенца попали в больницу с переохлаждением, один из них скончался

В оккупированном Сватово два младенца попали в горбольницу с общим переохлаждением тяжелой степени тяжести, один из них умер. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».



Инцидент произошел 9 января около 02:00.



«В Сватовскую городскую больницу были доставлены два мальчика, оба 8 декабря 2022 года рождения, с диагнозом "общее переохлаждение тяжелой степени". Один ребенок скончался, второй в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.



Также в «ЛНР» заявили, что всего 9-10 января на подконтрольной группировке территории зафиксировано семь случаев переохлаждений и обморожений. Три из них — в Луганске.