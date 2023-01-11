«ЛНР»: У Сватовому двоє немовлят потрапили до лікарні з переохолодженням, одне з них померло

В окупованому Сватовому двоє немовлят потрапили до міськлікарні із загальним переохолодженням тяжкого ступеня тяжкості, один із них помер. Про це повідомляє так зване «МНС ЛНР».



Інцидент стався 9 січня близько 02:00.



«У Сватівську міську лікарню доставили двох хлопчиків, обидва 8 грудня 2022 року народження, з діагнозом "загальне переохолодження важкого ступеня". Одна дитина померла, друга у важкому стані», — йдеться в повідомленні.



Також у «ЛНР» заявили, що загалом 9-10 січня на підконтрольній угрупованню території зафіксовано сім випадків переохолоджень та обморожень. Три з них — у Луганську.