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«ЛНР»: У Сватовому двоє немовлят потрапили до лікарні з переохолодженням, одне з них померло

11 січня 2023, 11:23

«ЛНР»: У Сватовому двоє немовлят потрапили до лікарні з переохолодженням, одне з них померло

В окупованому Сватовому двоє немовлят потрапили до міськлікарні із загальним переохолодженням тяжкого ступеня тяжкості, один із них помер. Про це повідомляє так зване «МНС ЛНР».

Інцидент стався 9 січня близько 02:00.

«У Сватівську міську лікарню доставили двох хлопчиків, обидва 8 грудня 2022 року народження, з діагнозом "загальне переохолодження важкого ступеня". Одна дитина померла, друга у важкому стані», — йдеться в повідомленні.

Також у «ЛНР» заявили, що загалом 9-10 січня на підконтрольній угрупованню території зафіксовано сім випадків переохолоджень та обморожень. Три з них — у Луганську.

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