Дуда: Украине будет предоставлена рота танков Leopard в рамках международной коалиции

Украине будет предоставлена рота танков Leopard в рамках международной коалиции союзников, одним из которых станет Польша. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».



«Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Рота танков Leopard будет предоставлена в рамках коалиции», - заявил Дуда с президентами Украины и Литвы во Львове в рамках Люблинского треугольника.



Согласно стандартам НАТО, танковая рота - 14 машин.



Государственный секретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщил, что Польша создаст международную коалицию по поставке танков Leopard.