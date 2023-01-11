Дуда: Україні буде надана рота танків Leopard у рамках міжнародної коаліції

Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції союзників, одним із яких стане Польща. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Leopard буде надана в рамках коаліції», - заявив Дуда з президентами України та Литви у Львові у рамках Люблінського трикутника.



Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота – 14 машин.



Державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох повідомив, що Польща створить міжнародну коаліцію з постачання танків Leopard.