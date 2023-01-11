«Укроборонпром» наладил серийное производство 82-мм мин. Фото: «Укроборонпром»

Госконцерн «Укроборонпром» наладил серийное производство 82-мм осколочных мин за границей, используя мощности одной из стран-членов НАТО. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что снаряды «Укроборонпром» усовершенствовал, увеличив количество осколков. Во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, зафиксировано, что в снарядах «Укроборонпрома» осколков в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина.



«Размеры и форма осколков также лучше штатных. Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. В боеприпасе, усовершенствованном специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно», - сообщили в госконцерне.

Кроме того сообщается, что артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

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