Держконцерн «Укроборонпром» налагодив серійне виробництво 82-мм мін. Фото: «Укроборонпром»

Держконцерн «Укроборонпром» налагодив серійне виробництво 82-мм осколкових мін за кордоном, використовуючи потужності однієї з країн-членів НАТО. Про це повідомляється на сайті

Зазначається, що снаряди «Укроборонпром» удосконалив, збільшивши кількість осколків. Під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки зафіксовано, що у снарядах «Укроборонпрому» осколків у 2-2,5 рази більше, ніж має мати штатна міна.



«Розміри та форма осколків також кращі за штатні. Так, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно», - повідомили у держконцерні.

Крім того, повідомляється, що артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для поразки живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні буде надано роту танків Leopard від міжнародної коаліції союзників.