Из-за непогоды суда с продовольствием три дня не могут выйти из портов Украины

Суда с продовольствием из-за неблагоприятных погодных условий уже третий день не могут выйти из украинских портов. Об этом со ссылкой на Совместный координационный центр сообщает «Интерфакс-Украина».



«11 января из-за неблагоприятных погодных условий ни одно судно не покинуло украинские порты и не смогло пройти по морскому гуманитарному коридору в рамках черноморской зерновой инициативы», - говорится в сообщении.



9 и 10 января сухогрузы тоже не смогли выйти из украинских портов из-за плохой погоды.



В СКЦ отметили, что было подано 74 заявки на участие в инициативе.



По состоянию на 11 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 16 945 661 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 269 сухогрузов: 636 на прибытие в украинские порты и 633 - на выход из них.