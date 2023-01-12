Через негоду суда з продовольством три дні не можуть вийти з портів України

Судна із продовольством через несприятливі погодні умови вже третій день не можуть вийти з українських портів. Про це із посиланням на Спільний координаційний центр повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«11 січня через несприятливі погодні умови жодне судно не залишило українські порти і не змогло пройти морським гуманітарним коридором у рамках чорноморської зернової ініціативи», - йдеться в повідомленні.



9 та 10 січня суховантажі теж не змогли вийти з українських портів через погану погоду.



У СКЦ зазначили, що було подано 74 заявки на участь в ініціативі.



Станом на 11 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 16 945 661 тонну. Усього на даний момент було дозволено рух 1269 суховантажів: 636 на прибуття в українські порти і 633 - на вихід з них.