ISW: Россия еще не полностью захватила Соледар, даже взятие города вряд ли позволит ей оккупировать Бахмут

Российские войска по состоянию на 11 января еще не полностью захватили Соледар в Донецкой области, хотя и несколько продвинулись. Однако возможное взятие этого города вряд ли позволит силам РФ захватить Бахмут.



Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).



Аналитики полагают, что войска России еще не захватили Соледар, несмотря на многочисленные заявления из российских источников о продвижении в городе.



Информация о возможном захвате Соледара вызвала среди российских военных блогеров дискуссию по поводу вероятности дальнейшего захвата Бахмута. Аналитики ISW считают такую возможность оторванной от текущей оперативной реальности.



В институте указывают, что в районе Бахмута российские войска остаются далекими от прерывания украинских наземных линий связи, что необходимо для окружения города.

Вечером 11 января основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил о «полной зачистке» Соледара его наемниками. Украинские власти этого не подтверждают, отмечая, что бои в городе продолжаются.



По данным Генштаба ВСУ, россия пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений: бои продолжаются, российские силы терпят большие потери.