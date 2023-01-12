ISW: Росія ще не повністю захопила Соледар, навіть взяття міста навряд чи дозволить їй окупувати Бахмут

Російські війська станом на 11 січня ще не повністю захопили Соледар на Донеччині, хоча й дещо просунулися. Однак, можливе взяття цього міста навряд чи дозволить силам РФ захопити Бахмут.



Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).



Аналітики вважають, що війська Росії ще не захопили Соледар, незважаючи на численні заяви з російських джерел про просування у місті.



Інформація про можливе захоплення Соледара викликала серед російських військових блогерів дискусію щодо ймовірності подальшого захоплення Бахмута. Аналітики ISW вважають таку можливість відірваною від оперативної реальності.



В інституті вказують, що в районі Бахмута російські війська залишаються далекими від переривання українських наземних ліній зв'язку, що є необхідним для оточення міста.

Увечері 11 січня засновник «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара його найманцями. Українська влада цього не підтверджує, зазначаючи, що бої у місті продовжуються.



За даними Генштабу ЗСУ, Росія намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання українських підрозділів: бої продовжуються, російські сили зазнають великих втрат.