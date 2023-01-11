Оккупанты пытаются взять под контроль Соледар – Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска не оставляют попытки полного захвата Донецкой области. Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, российские военные сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении – там они ведут наступление.



«(Противник – ред.) пытается взять под контроль город Соледар и пути поставки наших подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются», – сообщили в Генштабе.



Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении.



На Купянском и Новопавловском направлениях российские войска пытаются улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняются.