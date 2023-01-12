В Донецкой области — обстрелы по всей линии фронта

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области ночью и утром продолжались обстрелы со стороны российских сил вдоль всей линии фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар, повредили шесть домов. Также под огонь попали окрестности Новоукраинки и Богоявленки.



На Донецком направлении в течение суток происходили обстрелы Кураховской громады. В Курахово россияне попали в админздание, три многоэтажки и на территорию предприятия. В Кураховке повредили двухэтажку и частный дом. Утром начался новый обстрел Курахово, его последствия еще предстоит установить. Кроме того, ночью зафиксированы обстрелы Марьинки, Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.



На Горловском направлении один человек погиб в Парасковиевке Соледарской громады. В Соледаре продолжаются интенсивные обстрелы. Накануне днем под обстрел попала Константиновская громада — повреждена дорога, без жертв.



На Лисичанском направлении разрушены три дома в Лимане, зафиксированы обстрелы Северска.

Напомним, ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель.