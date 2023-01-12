У Донецькій області — обстріли по всій лінії фронту

Донецька область. Фото: ОВА

У Донецькій області вночі та вранці тривали обстріли з боку російських сил уздовж усієї лінії фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар, пошкодили шість будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки.



На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни влучили в адмінбудівлю, три багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок. Вранці почався новий обстріл Курахового, його наслідки ще належить встановити. Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.



На Горлівському напрямку одна людина загинула в Парасковіївці Соледарської громади. У Соледарі тривають інтенсивні обстріли. Напередодні вдень під обстріл потрапила Костянтинівська громада — пошкоджено дорогу, без жертв.



На Лисичанському напрямку зруйновано три будинки в Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель.