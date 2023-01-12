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На Донетчине в результате обстрела погиб гражданский

12 января 2023, 08:17

На Донетчине в результате обстрела погиб гражданский

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко уточнил, что гражданский погиб в Парасковеевке.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1297 мирных жителей. 2840 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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